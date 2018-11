Lokale lekkernijen te koop bij ‘Local You’ Jef Tegenbos

07 november 2018

Negen leerlingen van het zevende jaar Retailmanagement Visual Merchandising van KOSH campus Bovenrij in Herentals, openen de pop-upwinkel Local You, met de ondersteuning van Vlaamse Jonge Ondernemers (Vlajo). ‘Local’ biedt een waaier van lokale producten, met lekkers uit de regio. ‘You’ zorgt voor de ideale geschenken en accessoires.

De opening is voorzien op donderdag 15 november in de school, Bovenrij 30 in Herentals. Iedereen is van 14 uur tot 20 uur welkom. ‘Local You’ blijft geopend tot eind januari 2019, op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 uur tot 17 uur.Op zaterdag, en tijdens de koopzondagen in december, van 13 uur tot 17 uur.