Lisa Helsen geeft sterrenouders een tastbare herinnering Kristof Baelus

24 december 2018

16u42 0 Herentals Vzw Boven De Wolken geeft sterrenouders - ouders van kinderen die overleden zijn tijdens of na de geboorte - de kans om een tastbare herinnering te hebben aan hun zoon of dochter. Hiervoor doen ze een beroep op een 120-tal vrijwillige, professionele fotografen in Vlaanderen die onder moeilijke omstandigheden het kostbaarste bezig van de ouders vereeuwigen. Ook Lisa Helsen is één van deze vrijwilligers met een eigen verhaal.

Toen Lisa 3 jaar en 8 maanden was keek ze volop uit naar haar nieuwe rol als grote zus binnen de familie. Na 9 maanden wachten op haar broertje Andreas sloeg het noodlot toe. Bij de bevalling brak de navelstreng van Andreas waardoor hij overleed. “De volgende dag heb ik Andreas nog wel kunnen zien, ik was heel fier op mijn kleine broer”, zegt Lisa.

In december 2016 leerde ze vzw Boven De Wolken kennen, een organisatie die sterrenouders een laatste tastbare herinnering geeft aan hun kindje. Na enige aarzeling over de emotionele rollercoaster die ermee gepaard zou gaan stapt Lisa, toen reeds fotografe, naar een info-avond van de organisatie. Vrijwel meteen besefte ze dat ook zij hieraan wilde meewerken.

“Het eerste kindje dat ik fotografeerde, samen met een andere fotografe van de organisatie, was reeds voldragen. Ik was wel zeer zenuwachtig en wilde natuurlijk de ouders niet teleur stellen. Voor mij was het wel goed dat de ouders van de baby toen niet bij de fotoshoot wilden zijn, zo kon ik raad vragen aan mijn collega-fotografe”, zegt Lisa.

Ouders van kinderen die overlijden voor of vlak na de geboorte krijgen vanuit het ziekenhuis een ‘koesterkoffer’ vanuit de organisatie “Berrefonds”. Deze koffer bevat onder andere heel kleine kledingstukken en materiaal om hand of voetafdrukjes te maken. Samen met deze koffer krijgen de ouders ook de informatiebrochure van vzw Boven De Wolken. “Bij een oproep zijn wij steeds binnen de 24 uur paraat, maar vaak is dat natuurlijk veel sneller”, zegt Lisa. “Meestal moeten we de kindjes fotograferen in het ziekenhuis, maar af en toe kan het dat dit bij de begrafenisondernemer moet of bij de familie thuis. We proberen niet enkel de kindjes te fotograferen maar ook nog een familiefoto te maken, de ouders hechten hier nadien veel belang aan.”

Ondanks dat dit voor de ouders volledig kosteloos is en de organisatie werkt met vrijwilligers hebben ook zij, net zoals alle andere vzw’s, voldoende werkingsgeld nodig om te kunnen blijven bestaan. Het team bestaat niet enkel uit fotografen maar ook uit een administratief team en een crea-team. Momenteel kan vzw Boven De Wolken blijven bestaan door acties zoals De Warmste Week. “Dit jaar zijn er wel meer dan 200 acties voor onze organisatie”, zegt Lisa.

Meer info over deze organisatie kan je vinden op www.bovendewolken.be.