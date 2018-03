Liliane en Sooi vieren vijftigste huwelijksverjaardag 02 maart 2018

02u27 0

In de Sint-Jobsstraat in Herentals, vierden Sooi Wouters en Liliane Valgaeren hun gouden huwelijksjubileum. Opmerkelijk is dat beide geboren en getogen Herentalsenaren elkaar in Izegem leerden kennen. Sooi, die werkzaam was bij Daf Oevel, en Liliane, die presentaties gaf van schoonheidsproducten, zijn de ouders van een dochter, Chantal, grootouders van Yannick en Bitt en overgrootouders van Louise en Seth. Sooi was 45 jaar lid van biljartclub Ons Plezier, dat zijn thuishaven had in 't Zonneke, en in 2007 zijn 50ste verjaardag vierde.





(TJH)