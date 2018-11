Lift zonder alarmknop weer in werking na wateroverlast Kristof Baelus

26 november 2018

13u58 0 Herentals De bewoners van een sociaal woonblok aan Kleerroos in Herentals hebben het een volledig weekend zonder lift moeten doen en dit tot wel 12 verdiepen hoog. Vandaag, maandag, hebben enkele werkmannen één lift weer in werking gesteld maar de alarmknop van de lift is afgesloten.

De bewoners zagen het maar somber in toen wegens wateroverlast ook hun tweede lift vrijdagavond uit veiligheidsoverwegingen moest afgesloten worden door de brandweer. De wateroverlast kwam van de achtste verdieping en kwam zo in de liftkoker terecht. Ondertussen is één lift voorlopig gemaakt, maar de firma moest wel de alarmbel uitschakelen.

In het appartementsblok wonen veel oudere mensen en personen die op één of andere manier hulpbehoevend zijn. Deze mensen kunnen niet zomaar de trap nemen van het 12de verdiep. “De eerste lift is al van half augustus stuk, nu hebben we het ook een volledig weekend moeten doen zonder de tweede lift. Het is een echte schande dat dit kan gebeuren”, zeggen de bewoners.

Frans Moons is 84 jaar en woont op de 12de verdieping. Het was voor hem onmogelijk om naar buiten te gaan toen beide liften stuk waren. “Ik krijg eten van het OCMW, ook deze personen moesten steeds 12 verdiepingen hoog mijn eten komen brengen”, zegt Frans Moons. Ook dat de alarmbel niet gebruikt kan worden baart heel wat bewoners zorgen. Veel van hen durven de lift nu nog steeds niet te gebruiken.