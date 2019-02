Liesbet Slegers (43) blaast 20 kaarsjes uit voor kinderfiguurtje Karel Kristof Baelus

22 februari 2019

17u15 0 Herentals Karel, het bekende figuurtje van auteur en illustratrice Liesbet Slegers is jarig. Twintig jaar geleden verscheen het eerste boekje ‘Karel gaat naar school’. Ondertussen schreef Liesbet Slegers meer dan 150 boekjes voor de allerkleinsten. De verjaardag van Karel viert ze doorheen het jaar met tal van activiteiten.

“Toen ik in 1997 afstudeerde kregen we van school een lijst mee met alle uitgeverijen op alfabetische volgorde”, zegt Liesbet. “Iets nadien maakte ik mijn eerste boekje, dat ik naar uitgeverij Clavis stuurde. Clavis was de eerste uitgeverij in de lijst, en ze hadden interesse in mijn werk.”

Liesbet maakte kinderboekjes voor de allerkleinsten, iets wat toen nog niet echt bekend was. Buiten Nijntje waren er geen kinderboekjes voor kleutertjes voor handen. Uitgeverij Clavis had al het idee om hier op in te spelen toen Liesbet met haar eerste ontwerp kwam aandraven.

“Ik heb geluk gehad dat ik op een goed moment mijn eerste ontwerp heb verzonden”, klinkt het. Karel is door de jaren heen niet veel veranderd, wel wat geëvolueerd. Mijn stijl ben ik wel altijd trouw gebleven, en toch slaat het al 20 jaar aan.”

Vijf jaar later kreeg Karel een vriendinnetje die Kaatje gedoopt werd. Omdat Karel een blauwe trui en een rode broek had, gaf ze Kaatje een rode trui en een gele rok. “Ik kon het geheel wat kleurrijker maken door gebruik te maken van de drie basiskleuren”, zegt Liesbet.

De boeken werden een succes en verschenen zelfs van China tot Amerika in meer dan tien verschillende talen. Liesbet werkt nog steeds in haar vertrouwde stijl waarbij ze gebruik maakt van een mix van schilderwerk en fotografie. De foto’s verwerkt ze zo dat ze een mooi geheel vormen met de rest van de tekeningen.

Verjaardagsfeest

Om de verjaardag van Karel te vieren zorgde Liesbet in samenwerking met stad Herentals voor enkele activiteiten voor de kinderen en hun ouders. Van 16 maart tot en met 28 april kan je in kasteel Le Paige terecht voor een interactieve tentoonstelling van Karel.

“De tentoonstelling is een echte belevenistentoonstelling voor het hele gezin en loopt door verschillende kamers van het kasteel. In elke kamer kunnen de kinderen een grote tekening vinden en moeten ze hierover een vraag beantwoorden”, zegt Liesbet. “In elke kamer is ook een popje van Karel verstopt dat ze moeten zoeken. Op het einde van de tentoonstelling kunnen de volwassenen ook nog enkele schetsen bekijken.”

Vanaf 4 mei kunnen kinderen deelnemen aan een korte wandeling doorheen Herentals in het teken van Karel. De kinderen moeten op zoek gaan naar verschillende stickers die terug te vinden zijn op de etalages van verschillende Herentalse handelaars. Als alle stickers gevonden zijn kunnen de kinderen met hun deelnameformulier een cadeautje afhalen in de bib in Herentals. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij de bib, bde toeristische dienst en de deelnemende handelaars.