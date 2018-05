Lien Avonds stelt 'Muziek voor iedereen' voor 12 mei 2018

Met haar project 'Muziek voor iedereen' wil Lien Avonds, die in het Conservatorium van Maastricht afstudeerde als muziek-orthopedagoog, mensen van 5 tot 85 kennis laten maken met muziek waarvoor hij of zij een voorkeur heeft. "Er zijn mensen die hun draai in het tratitonele muziekonderwijs, dat ik zelf wel gevolgd heb, niet vinden" zegt Lien. "Bedoeling is om samen concerten te geven." Lien start dit jaar eveneens met 'Zomerzingen'. Op 9 juli en 6 augustus is het de bedoeling om in alle vroegte op een unieke plaats in de Kempen muziek te maken. Suggesties zijn welkom.





(TJH)