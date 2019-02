Lichte bevolkingsgroei in Herentals Kristof Baelus

20 februari 2019

12u09 0

In 2018 kende stad Herentals een bevolkingsgroei van 63 inwoners. In totaal telt de stad 28.148 inwoners waarvan er 20.899 in Herentals wonen, 5.116 in Noorderwijk en 2.133 in Morkhoven. Herentals telt 1.778 niet-Belgen, goed voor een percentage van 6,32 procent van de totale bevolking in de stad.