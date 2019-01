Liberale vrouwen van Herentals klinken op 2019 Jef Tegenbos

30 januari 2019

De Herentalse liberale vrouwen hebben 2019 op gang getrokken. Ze deden dat met een heel geslaagde receptie, die voor de zesde keer werd georganiseerd. Voorzitster Annita Maes en haar bestuur mochten heel wat genodigden ontvangen.

2019 wordt voor de vereniging opnieuw een goed gevuld jaar, met diverse activiteiten. In februari wordt een foodbar georganiseerd, een avond over schoonheidsidealen staat in april geprogrammeerd. In juni is er het traditionele ontbijt.