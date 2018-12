Liberale vrouwen krijgen tijdens lezing meer info over beroerte Jef Tegenbos

04 december 2018

12u05 0

De liberale vrouwen van Herentals hielden een bijeenkomst, waarin ze tijdens een lezing meer info kregen over een beroerte, en de gevolgen ervan. Kinesiste Lies Thys gaf een beeld van wat een beroerte is, en wat de mogelijke gevolgen ervan kunnen zijn. Ann Verreydt kwam op haar beurt vertellen over haar revalidatie, die ze in verschillende stappen doormaakt. De organisatoren waren onder de indruk van de diverse verhalen.