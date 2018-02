Leurder licht tientallen bejaarden op AGRESSIEVE VERKOPER KEUKENGERIEF RISKEERT 16 MAANDEN CEL JEF VAN NOOTEN

17 februari 2018

02u43 0 Herentals Een Nederlandse huis-aan-huis verkoper dreigt 16 maanden achter de tralies te vliegen nadat hij een dertigtal (hoog)bejaarde mensen heeft opgelicht. Hij liet hen veel te veel betalen voor waardeloos keukengerief zoals potten en pannen. Arend D.H. (30) ging daarbij agressief te werk. "Toen hij zijn keukenmessen boven haalde, durfde ik niet anders dan betalen", aldus een 81-jarig slachtoffer.

De 30-jarige Arend D.H. uit Nederland liep in september 2015 tegen de lamp. Nadat hij een slachtoffer uit Tielen (Kasterlee) 1.900 euro had laten betalen voor een messenset van 19 euro. Tijdens het onderzoek kwamen nog tientallen slachtoffers aan het licht. Eén voor één liet hij hen veel te veel geld betalen voor kookpotten, pannen en keukenmessen. Niet alleen door zijn agressieve verkooptechnieken, maar ook door verkeerde bedragen in te voeren op de betaalterminal of door zijn slachtoffers twee keer te laten betalen omdat de eerste transactie zogezegd mislukt was. "Hij was niet gewoon een goede verkoper. Alle slachtoffers hadden het gevoel dat hun eigen wil volledig werd afgenomen", verwoordt de advocate van één van de slachtoffers.





Betaalterminal

"Ze voelden zich onder dwang gezet. Een 'nee' werd niet zomaar geaccepteerd. Om geen sporen achter te laten, vroeg hij cash geld in de bank af te halen. Pas wanneer de bejaarde slachtoffers dat weigerden, haalde hij een betaalterminal boven. Wanneer ze naar de prijs vroegen, draaide hij steeds rond de pot. Hij beweerde dat het 'spotgoedkoop' zou zijn."





Verhaaltje

De leurder diste telkens hetzelfde verhaaltje op. Hij beweerde dat hij in het buitenland woont en in België op een voedingsbeurs had gestaan. Hij moest het keukengerief aan een spotprijs van de hand doen omdat hij niet alles mee terug op het vliegtuig kon nemen. "Hij sprak me aan op de oprit van mijn woning", verklaarde een 81-jarig slachtoffer. "Ik zei dat ik geen interesse had. Toch ging hij mijn woning binnen om alles uit te stallen. Toen hij zijn messen toonde, ben ik bang geworden. Ik stond te trillen op mijn benen, en heb 1.700 euro betaald uit schrik. Ik dacht dat hij me anders iets zou aandoen."





De man sloeg onder meer zijn slag in Lille, Kasterlee, Mol, Retie, Hoogstraten, Turnhout en Herselt. Meestal sprak hij alleenstaande bejaarden aan op hun oprit. "Ik ben aangesproken toen ik op het kerkhof een graf ging bezoeken", getuigt Mariette uit Retie. "Hij kwam me lastig vallen met potten en pannen, en is me achterna gekomen. Ik heb uiteindelijk ter plaatse keukengerief gekocht. Nadien durfde ik niet recht naar huis rijden, want toen ik mijn zus telefonisch vertelde over wat er gebeurd was, zei ze meteen dat het wellicht een louche zaak zou zijn."





Hoeveel mensen precies keukengerief kochten bij Arend D.H. zal wellicht nooit duidelijk geworden. Op basis van de gegevens van zijn betaalterminal kon wel een deel van zijn slachtoffers geïdentificeerd worden. "Tussen april 2015 en september 2015 heeft hij voor 95.000 euro geïncasseerd met de betaalterminal. Dertig personen konden zo geïdentificeerd worden. Het ging steeds om bejaarde alleenstaanden", zegt openbare aanklager Hanne Van Loy."





Twee keer laten betalen

De leurder wordt zowel vervolgd voor oplichting als informaticabedrog. Het informaticabedrog - mensen twee keer laten betalen of te hoge bedragen invoeren op de betaalterminal - geeft hij toe. Voor de oplichting pleit hij onschuldig. "Ondanks de hoge leeftijd van de mensen, waren ze niet wilsonbekwaam. Ze wisten perfect wat ze deden", zegt advocaat Pol Vandemeulebroucke. "Mijn cliënt kan het goed uitleggen, maar dat is eigen aan verkopers. Als hij veroordeeld wordt voor oplichting, vrees ik voor iedere standhouder op de markt. Want ook zij smeren producten aan die ze als geweldig bestempelen, maar achteraf toch niet zo goed blijken. De burgerlijke partijen hebben iets gekocht dat ze beter niet hadden gekocht. Maar dat is geen oplichting. Want ze kregen iets in ruil voor het geld dat ze gaven." De advocaat van D.H. hoopt op een voorwaardelijke straf. "Intussen heeft hij geen leurderskaart meer, dus nieuwe slachtoffers kan hij sowieso niet maken."





Vonnis op 16 maart.