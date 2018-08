Lente keert niet terug naar De Vesten 01 september 2018

De ouders van Lente Petré uit Herentals hebben uiteindelijk voor een andere school gekozen. Lente zal op 3 september de lessen aanvatten in het eerste leerjaar op de De Molekens. Eerder deze week waren de ouders verbolgen over het feit dat hun vorige school De Vesten een week voor het begin van de school had gezegd dat Lente niet meer met de schoolbus mee kon rijden. "Gelukkig waren er nog drie plaatsen vrij op de Molekens", zegt papa Bert Petré. "Ideaal is het niet en mijn echtgenote zal de openingsuren moeten aanpassen van haar opvang, maar dit is ondanks alles nog wel de beste oplossing. We hadden nog een brief geschreven naar onder meer de minister en de overkoepelende scholengroep, maar dat heeft niets meer uitgehaald." (VTT)