Legendarische café Den Druyts failliet verklaard 24 januari 2018

02u39 0

De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft de vennootschap achter café Den Druyts op de Grote Markt in Herentals failliet verklaard. Zeven werknemers verliezen hun job door het faillissement.





Café Den Druyts was jarenlang een begrip op de Grote Markt van Herentals. In 2008 besliste Eddy Druyts om er mee te stoppen. Zijn grootvader kocht het pand aan in 1897, nadien baatten die generaties Druyts er een winkel en café uit. De zaak werd sinds 2008 voort gezet door Roland Diels, die voorheen het sportscafé van het Blosocentrum uitbaatte. Sinds een tijd lokte het café te weinig bezoekers. Het was een publiek geheim dat een faillissement onafwendbaar was. Gisteren heeft de rechtbank van koophandel de bvba Sportcafé dan failliet verklaard. Dat gebeurde nadat Roland Diels zelf de boeken van café Den Druyts neerlegde. Het faillissement kost de job aan zeven werknemers. Antje Van Overstraeten en Gert Hermans zijn aangesteld als curatoren.





De rechtbank van koophandel verklaarde daarnaast ook Christophe Henry (43) uit Mol failliet. Hij baatte een horecazaak uit in de Lindenstraat in Vilvoorde.





In Olen legde David Michiels de boeken neer. Hij leidde het bedrijf DTS Michiels/ADM, een bedrijf in dak en renovatiewerken aan de Geelseweg in Olen.





In de Poeierstraat 11 in Balen werd VDH Trans & Tours bvba failliet verklaard. De firma was gespecialiseerd in luchthavenvervoerd. Eén werknemer verliest zijn job. (JVN)