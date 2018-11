Leerlingen zamelen speelgoed in Jef Tegenbos

19 november 2018

De leerlingen van het zesde jaar Verzorging, van KOSH campus Scheppersstraat in Herentals, werken op dit moment tijdens de lessen project algemene vakken rond het thema ‘armoede’. Bedoeling van de leerlingen is om zoveel mogelijk speelgoed in te zamelen voor het ontmoetingshuis De Dorpel in Herentals. De inzamelactie loopt nog tot 29 november. Wie over speelgoed beschikt en dat kan missen, kan het bezorgen op het secretariaat van de school: Scheppersstraat 9 in Herentals.