Leerlingen zamelen speelgoed in voor De Dorpel Kristof Baelus

19 november 2018

19u04 0 Herentals De leerlingen uit het zesde jaar verzorging van kOsh Campus Scheppersstraat zamelen nog tot en met 29 november. Het ingezamelde speelgoed schenken ze aan De Dorpel in Herentals.

Tijdens de lessen project algemene vakken waren de leerlingen aan het werken rond het thema armoede. Hierdoor kwamen ze op het idee iets te organiseren voor mensen die het financieel moeilijker hebben. Zo willen de leerlingen hen fijne feestdagen toewensen met een leuk geschenk.

Momenteel hebben de leerlingen al meer dan 3 dozen speelgoed ingezameld voor De Dorpel. “Indien we speelgoed teveel hebben voor De Dorpel alleen hebben we met de klas reeds besproken dat we de rest zullen wegschenken aan de kinderafdeling van het AZ St.-Elisabeth in Herentals.” zegt Caro Vanheuckelom.

Wie nog bruikbaar speelgoed heeft dat niet meer in gebruik is en zijn steentje wil bijdragen kan dit nog tot en met 29 november naar het secretariaat van de school brengen in de Scheppersstraat 9. De leerlingen zullen ervoor zorgen dat het op een goede plaats terecht komt.