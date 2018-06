Leerlingen van 53 basisscholen leggen IOK-examen af 08 juni 2018

De intercommunale IOK organiseert vandaag voor de tweede dag op rij het intercommunaal examen. In totaal 8.830 leerlingen van 53 verschillende scholen in de Kempen nemen deel. Het is al het 51ste jaar op rij dat het examen plaatsvindt. De toets wordt per leerjaar opgesteld door een werkgroep van deskundigen van het basisonderwijs. Scholen kunnen de resultaten gebruiken om een beeld te krijgen over het niveau van hun leerlingen. "Jaarlijks wordt één aspect uit de leerplannen lager onderwijs getoetst. De voorgaande jaren kwamen thema's aan bod als muzische vorming, taalbeschouwing, tijd en meetkunde. Dit jaar staat 'STEM' (Science, Technology, Engineering, Mathematics) centraal", zegt Katleen Mertens van IOK. (JVN)