Leerlingen scoren goed tijdens fietsencontrole Politiezone Neteland Kristof Baelus

23 november 2018

16u07 0

Zoals elk jaar in de eerste twee maanden van het schooljaar zijn er weer heel wat fietsen gecontoleerd door Politiezone Neteland. Het gaat om fietsen van de 4de, 5de en 6de leerjaren die werden gecontroleerd op onder andere remmen, reflectoren en hun bel.

Er werden maar liefst 1984 fietsen gecontroleerd. De school met de meetse fietsen die volledig in orde waren kreeg een plaats op het podium. Zo mocht De Topermalijn uit Olen zich de winnaar van de actie noemen. De tweede podiumplaats was weggelegd voor De Wegwijzer uit Morkhoven. Op de derde plaats prijkt De Wijngaard uit Grobbendonk.

In totaal werden er 1190 fietsen goedgekeurd, wat een stijging is van 8,5% tegen over vorig schooljaar.