Leerlingen schenken bergen speelgoed aan De Dorpel Kristof Baelus

04 december 2018

18u16 0 Herentals De leerlingen uit het zesde jaar verzorging van kOsh Campus Scheppersstraat verzamelden van 15 tot en met 29 november speelgoed in voor vzw De Dorpel. Vandaag brachten ze bergen speelgoed naar het inloopcentrum.

Deze actie is door de leerlingen op poten gezet nadat ze les kregen over het thema armoede. Ze wilden meteen iets doen voor het goede doel en kozen voor De Dorpel uit Herentals. De dorpel is een vereniging die mensen in armoede wil erkennen en groeikansen bieden. Ze werken vooral aan de eigenwaarde van mensen in armoede zodat ze voor zichzelf leren opkomen.

De leerlingen willen dat ook kinderen die in armoede leven fijne eindejaarsdagen beleven. “We zijn alle mensen die onze actie steunden namens onze klas enorm dankbaar. We hadden nooit verwacht dat we zoveel speelgoed zouden verzamelen. Na de eerste dag gingen we kijken en half het secretariaat stond al vol speelgoed”, zegt Xari Huysmans.

Bij De Dorpel zijn ze zeer blij met deze actie van de leerlingen. “We zullen het speelgoed uitsorteren en bekijken wat nuttig is voor onze kinderen. We hebben heel wat kinderen maar de leerlingen verzamelden echt wel veel speelgoed. Het speelgoed dat ook voor ons teveel is zullen wij aan ‘Moeders voor Moeders’ schenken”, zegt Ellen Govers van De Dorpel.