Leerlingen lassen-constructie maken metalen kerstbomen Kristof Baelus

22 november 2018

13u38 0 Herentals Op vraag van gemeente Herenthout bouwden de leerlingen van het vijfde jaar lassen-constructie van kOsh Campus Scheppersstraat drie metalen kerstbomen die het dorpsplein van Herenthout binnenkort zullen opvrolijken.

Het project was zowel voor de gemeente Herenthout als voor de school een win-win situatie. De gemeente kon de metalen bomen vrij goedkoop aanschaffen en de leerlingen kregen er een zeer interessant project bij. Een extra pluspunt is dat hun geleverde werk ook geruime tijd zichtbaar gaat zijn in de gemeente Herenthout. De metalen bomen zouden tegen 8 december op hun plaats moeten staan, volledig gemonteerd, aangekleed en de lichtjes zouden dan moeten branden. De bomen zullen het uitzicht van een den krijgen als ze op 8 december te bezichtigen zijn.

“We hebben eerst een tekening gekregen en moeten kijken wat we nodig hadden. Dan hebben we de materialen moeten bestellen en zijn we begonnen aan het maken van de cirkels en het onderstel. Elke boom bestaat uit drie delen om het transport en de laswerken te vergemakkelijken. Het was een leuk een leerrijk project waar we toch bijna drie weken aan bezig waren.” zeggen de leerlingen.