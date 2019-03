Leerlingen kOsh tonen hun talenten in stadspark Kristof Baelus

13 maart 2019

14u36 0 Herentals Net zoals in Brussel en negen andere steden tonen de leerlingen van de kOsh Campus Scheppersstraat op de derde ‘Dag van het KSO’ hun artistieke en creatieve talent aan voorbijgangers. Hiermee willen ze hun richting meer in de kijker zetten.

De leerlingen van de tweede en derde graad van kOsh Campus Scheppersstraat palmden woensdagvoormiddag het nieuwe stadspark in. Ondanks de regen stonden de leerlingen een ganse voormiddag op de overdekte plaatsen in het park. Hier toonden ze de verschillende facetten van hun richting, ieder in zijn eigen stijl.

Ook de leerkrachten staan positief tegenover dit initiatief. “We mogen fier zijn op onze leerlingen, een kunstrichting wordt vaak onderschat. De leerlingen hebben veel praktische opdrachten waardoor ze ook thuis veel werk hebben”, klinkt het. “Niet enkel voor creatieve vakken maar ook voor de algemene vakken zetten ze zich steeds in. We weten dat we vaak veel van hen vragen maar bij de meesten is dit een passie.”

Houtskool

Ondanks de regen vonden we enkel gelukkige gezichten in het stadspark. “Ondanks het weer is het toch leuk om hier buiten onze creativiteit te kunnen tonen”, zegt Liese Celis (17). “We tonen hier verschillende creatieve dingen waaronder het werken met houtskool, pastel en enkele leerlingen zijn aan het schilderen. Het kunstonderwijs is een richting die men vaak onderschat. Het is geen eenvoudige richting maar ik heb deze gekozen omdat ik graag creatief bezig ben met verschillende materialen.”

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kan je met een KSO-diploma ook kiezen voor een artistieke richting aan de universiteit of hogeschool. Vaak kiezen creatieve leerlingen en hun ouders toch een traditionele richting door gebrek aan kennis over de kunstrichtingen en de toekomstmogelijkheden. Met deze actie willen de leerlingen hun bewuste keuze en toekomstmogelijkheden extra in de verf zetten.