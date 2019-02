Leerlingen Freinetschool Ibis organiseren ontbijt voor valentijn Kristof Baelus

14 februari 2019

13u42 1 Herentals De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van Freinetschool Ibis in Herentals namen zelf het initiatief om een ontbijt voor valentijn te organiseren in de klas. Samen met hun leerkrachten werkten ze dit project verder uit.

Donderdagochtend verzamelden de leerlingen in de klas om samen te genieten van gezonde ontbijtgranen, yoghurt, croissants, en fruitsla. De leerlingen verdeelden zelf de taken die nodig waren on het ontbijtbuffet tot een goed einde te brengen, ook zorgden ze voor decoratie rond deze speciale dag.

Zoals afgesproken kwamen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in thema en droegen ze een rood accent.