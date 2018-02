Leerlingen debatteren over opvang vluchtelingen 06 februari 2018

02u57 0 Herentals De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van zes basisscholen in de Kempen trekken deze week naar provinciaal cultuurhuis De Warande. Ze kruipen er in de huid van Europese ministers om te debatteren en te stemmen over de opvang van vluchtelingen in de Europese Unie.

"De Europese Unie is niet meer weg te denken uit de actualiteit. Bij de opvang van vluchtelingen speelt de EU een grote rol. Dit verdient uiteraard aandacht in het onderwijs. Tijdens de Europaweken doen de leerlingen basiskennis op over het ontstaan en de werking van de EU. Op die manier is Europa later voor hen geen ver-van-mijn-bedshow", motiveert Peter Bellens, gedeputeerde voor Europese Samenwerking. "De interactieve Europasessie maakt van de leerlingen echte Europa-experts in amper twee uur. Naast hun rol als minister van een Europese lidstaat maken ze in een fractie van het Europese parlement ook een Europese begroting op."





Aan de Europaweek in Turnhout nemen naast het Heilig Graf en Kameleon uit Turnhout ook de scholen Schransdries uit Beerse, Centrum uit Vosselaar, Het Kompas uit Rijkevorsel en de gemeentelijke basisschool van Hoogstraten deel. Na de Europasessie volgden de leerlingen een workshop bij de tentoonstelling van de jonge kunstenares Nel Aerts. Ze maakt tragikomische 'zelfportretten'. Die lijken op cartoons met eenogige en andere rare figuren. (JVN)