Leerlingen De Leertuin ontvangen diploma 'bemiddelen bij ruzies' 12 mei 2018

02u36 0

In basisschool De Leertuin, op de Molekens in Herentals, werd het project 'Peer Mediation' voorgesteld. 'Peer Mediation' betekent leerlingenbemiddeling. Een methode waarbij kinderen bij ruzies als bemiddelaar voor hun leeftijdsgenoten optreden. Bedoeling is om door gesprekken samen naar een oplossing te zoeken. De kinderen die optreden als bemiddelaar hebben daarvoor een speciale opleiding gekregen. Het project werd, tijdens een toonmoment in de school, voorgesteld.





(TJH)