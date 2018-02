Leerlingen creëren affiche 'Champions League BMX' PRIMEUR VOOR 6DE EN 7DE JAAR PUBLICITEIT WOUTER DEMUYNCK

03 februari 2018

03u07 0 Herentals De leerlingen Publiciteit uit het zesde en zevende jaar aan kOsh campus Scheppersstraat mogen een opmerkelijke primeur op hun naam schrijven. De Europese Wielerunie besloot dit jaar voor het eerst het ontwerp van het logo, affiches, spandoeken en zoveel meer van de 'BMX European Cup' aan de leerlingen over te laten. Op 24 en 25 maart zullen hun creaties schitteren in het Italiaanse Verona.

Wie dat voor de leerlingen allemaal mogelijk maakte? NIemand minder dan Michel Vermeiren. Hij is LO-leerkracht bij kOsh, werkt bij de Belgische wielerbond en is ook lid van de Europese Wielerunie. Hij stelde aan zijn collega's van de Wielerunie voor om de leerlingen van zijn school een logo te laten creëren voor de 'BMX European Cup'. "Dat is niet het Europees kampioenschap BMX, je kan het eerder beschouwen als de Champions League BMX", verduidelijkt Vermeiren. "Logo's en affiches ontwerpen kost ons altijd handenvol geld, dus ik stelde voor om er leerlingen bij te betrekken. Als zij voor school iets moeten ontwerpen, dan gebeurt daar meestal niets mee. Nu gaat een organisatie echt aan de slag met hun ontwerp, dat geeft meer motivatie dan een ontwerp creëren voor school. Het is de eerste keer dat de Europese Wielerunie dit uitprobeert, maar iedereen was wel direct gewonnen voor het idee."





24 maart in Verona

In november ging het project van start. Twee klassen - het zesde en zevende jaar Publiciteit - deden ontwerpvoorstellen. Uiteindelijk koos de Europese Wielerunie voor het logo-ontwerp van Niko Bens (18), die in het zevende jaar zit. Daarna gingen de andere leerlingen samen met Niko in groepen van twee aan de slag met de parcours-signalisatie, dat zich op het logo van Niko baseert. "Het gaat dan om de finishborden, nummerborden van de fietsen, spandoeken voor het podium en de finish, banners tijdens bochten, affiches, sponsorwanden bij interviews, accreditatiepassen, wegwijzers... De leerlingen zorgen voor de hele aankleding van de wedstrijd", vervolgt Vermeiren. "Er is wel nog werk aan de winkel, want de eerste wedstrijd is al op 24 en 25 maart in Verona. Er moeten zo'n 2.000 stuks gemaakt worden."





Vrijkaarten Zolder

Naast de wedstrijd in Verona zijn er ook nog wedstrijden in Zolder, Kampen (NL) en Blegny. "We gaan zeker proberen om met de hele klas naar de wedstrijd in Zolder te gaan kijken. Het moet wel lukken om vrijkaarten te krijgen", lacht Vermeiren.





Een delegatie van de Europese Wielerunie, kwam gisteren vanuit de hoofdzetel in het Zwitserse Lausanne op de campus de ontwerpvoorstellen bekijken. Vooral Niko Bens mocht heel wat felicitaties in ontvangst nemen. "De grafisch ontwerper was heel tevreden met het logo", glundert Niko. "Ze hebben mij allemaal gefeliciteerd. Zij zochten een stoer, ietwat agressief logo. Ik ben vertrokken vanuit het lettertype 'Wicked Grit' en daarmee heb ik de textuur uitgewerkt. Ik wil graag grafische vormgeving gaan studeren en er later mijn beroep van maken. Nu ik die bevestiging heb gekregen, moedigt dat me aan om er echt iets mee te gaan doen."