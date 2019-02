Leerlingen Campus De Vesten leggen hun ziel bloot op Challenge Day Kristof Baelus

05 februari 2019

17u37 0 Herentals De leerlingen van het vierde en vijfde jaar van middelbare school De Vesten in Herentals namen deel aan de Challenge Day. Zo'n actie was in het kader van Rode Neuzendag te zien in het VTM-programma ‘Over de streep’.

Tijdens de Challenge Day krijgen de leerlingen eerst een opwarming die hun vertrouwen moet inboezemen in de groep, de begeleiders en hun leerkrachten. Daarna moeten de leerlingen zich over de streep begeven en elkaar echt leren kennen aan de hand van gedetailleerde en emotionele vragen over hun leven.

De leerlingen staan in een grote groep aan een kant van de lijn, indien de stelling van toepassing is op het leven van een van de deelnemers steken zij de streep over. Het is vaak een emotioneel moment om dat voor een volledige groep bekend te maken.

“Het kan er na de middag zeker emotioneel aan toe gaan”, zegt leerkracht Silke De Rover.

“De leerlingen delen in groepjes hun diepste gevoelens met elkaar en beantwoorden de stelling ‘Als je mij echt zou kennen, zou je weten dat ...’

Vaak komen er dan heel emotionele verhalen naar boven die leerlingen voor het eerst tegen elkaar vertellen. Heel wat leerlingen dragen een zwaardere rugzak met zich mee dan ze laten uitschijnen. Er zijn zoals voorzien enkele afwezigen vandaag, maar dat begrijpen we wel.”

In onze school staat het welbevinden van de leerlingen op de eerste plaats. Een leerling die zich goed voelt, zal beter presteren”, zegt directeur Tom Vandoninck. “Tijdens deze dag krijgen de jongeren de kans elkaar echt te leren kennen.”

Tijdens de Challenge Day werken de jongeren rond bewustwording van eigen gedrag en emoties, anderzijds staan ook begrip en respect voor elkaar centraal.

“We waren allemaal benieuwd en wisten niet wat ons te wachten staat”, zegt Dilan Yilnaz, leerling uit het vijfde jaar. “Het is niet altijd gemakkelijk om eerlijk over je gevoelens te praten. Uiteindelijk zien we allemaal in dat het een leerrijke dag was.

Ook na deze dag wil de school zich blijven inzetten tegen pesterijen en onverdraagzaamheid op school door te blijven sensibiliseren op het ‘samen leren’.

Aan dit project hangt een stevig prijskaartje dat de school niet wilde doorrekenen aan zijn leerlingen. Hiervoor gingen ze op zoek naar enkele externe sponsors.

“We zijn heel blij met de hulp van een aantal gulle schenkers uit onze stad”, zegt directeur Tom Vandoninck.