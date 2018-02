Leen en Willy vieren gouden jubileum 27 februari 2018

02u43 0

Willy Haxelmans en Leen Van Nueten, woonachtig in de Blaasbalgstraat in Herentals, vierden hun 50ste huwelijksverjaardag. Willy en Leen zijn geboren en getogen in Herentals en de ouders van vier kinderen, grootouders van zeven kleinkinderen en overgrootouders van één achterkleinkind. Willy was militair van beroep. 37 jaar was hij lid van de Herentalse sportraad. Samen met zijn echtgenote is hij nog actief bij het Rode Kruis, waar ze onder meer instaan voor de uitleendienst.





(TJH)