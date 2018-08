Lea en Jules vieren 60ste huwelijksverjaardag 14 augustus 2018

02u29 0

Op de Poederleeseweg in Herentals, vierden Jules Van de Water en Lea Baeten hun diamanten huwelijksverjaardag. Jules is een geboren en getogen Herentalsenaar, Lea is afkomstig van Sint-Jozef-Olen. Ze hebben twee kinderen, Hilde en Geert, twee kleinkinderen, Sofie en Stijn en één achterkleinkind, Mil. Beroepshalve was Jules muzikant en vertegenwoordiger. Lea heeft een loopbaan als leerkracht snit en naad achter de rug.





(TJH)