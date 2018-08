Landbouwers kunnen schadevergoeding vragen 01 augustus 2018

Land- en tuinbouwers in de Kempen kunnen via hun gemeentebestuur een aangifteformulier indienen voor geleden schade door de droogte van de voorbije weken. Door de aanhoudende droogte van de voorbije weken kan er schade zijn aan de gewassen. De aangifte moet gebeuren bij de technische dienst van de gemeente en die gaan dan mogelijk ter plaatse om een schatting te maken. De vaststelling van de schade is belangrijk voor de aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema's en voor het voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds. Schadeformulieren kunnen bij elk gemeentebestuur opgevraagd worden. (VTT)