Laatste weekend vol verkeershinder WERKEN BIJNA KLAAR MAAR E34 GAAT WEL NOG 2 DAGEN DICHT JEF VAN NOOTEN

04 juli 2018

02u33 1 Herentals De E34 richting Antwerpen wordt komend weekend volledig afgesloten. Het verkeer wordt in Oud-Turnhout van de snelweg gehaald om vervolgens via Retie, Kasterlee, Geel en de E313 naar Antwerpen te rijden. Deze laatste fase betekent wel meteen het einde van de werken die 4 maanden hebben geduurd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begon op 3 maart met werkenwerken op de E34. Op een traject van 8 kilometer ter hoogte van Turnhout en Oud-Turnhout werd een nieuw wegdek aangelegd. Na vier maanden verkeershinder is het einde van de werken in zicht. Vanaf donderdag kan het verkeer al terug op het afgewerkte wegdek richting Nederland rijden. "De werken op de kant richting Nederland zijn zo goed als klaar: vanaf donderdagochtend 5 juli rijdt het verkeer richting Nederland terug op de eigen kant over een gloednieuw wegdek. Momenteel rijdt het verkeer nog over twee versmalde rijstroken op de kant richting Antwerpen", vertelt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. Om de signalisatie te kunnen aanpassen beschikt het verkeer tijdens de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 juli in beide richtingen over slechts één rijstrook.





Noord-Zuidverbinding

De heraanleg van het wegdek is dus zo goed als afgerond. Maar voordat de werken volledig klaar zijn, volgt komend weekend nog een ingrijpende maatregel. Om de laatste fase van de werken uit te kunnen voeren, gaat de snelweg richting Antwerpen dan twee dagen en drie nachten volledig dicht. "Vanaf vrijdagavond wordt de toplaag in de richting van Antwerpen aangelegd. Daarom wordt de snelweg van vrijdagavond tot en met maandagochtend richting Antwerpen volledig afgesloten", zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers. "Het verkeer richting Antwerpen zal de snelweg moeten verlaten in Oud-Turnhout (complex nr. 25) en wordt via Retie, Kasterlee en Geel (Kempense Noord-Zuidverbinding) naar de oprit Geel-West van de E313 geleid."





8 km beton opgebroken

Vanaf maandagochtend 9 juli wordt dan ook de snelweg richting Antwerpen opengesteld en zijn de werken volledig achter de rug. "Met de grondige vernieuwing van het wegdek tussen Turnhout en Oud-Turnhout is opnieuw een deel van het meerjarenproject afgerond waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer de E34 volledig vernieuwt tussen Antwerpen en de Nederlandse grens", aldus nog Schoenmaekers. "Over een afstand van 8 kilometer werd de oude wegverharding in doorlopend gewapend beton opgebroken en vervangen door een comfortabel wegdek in asfalt. De Vlaamse overheid investeerde ongeveer 18,7 miljoen euro om het rijcomfort en de verkeersveiligheid op dit stuk van de E34 te verbeteren."





Toch zal verkeer dat naar Antwerpen moet ook na maandag nog hinder ondervinden, maar dan in Ranst. Tot 11 augustus moet het verkeer over één rijstrook ter hoogte van Ranst. De oprit Oelegem richting Antwerpen blijft gedurende die periode ook afgesloten. Vanaf half augustus wordt in Ranst het wegdek richting Nederland aangepakt.