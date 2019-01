Laatste Kempense gemeenteraad geïnstalleerd Wouter Demuynck

25 januari 2019

22u42 0 Herentals Als laatste in de Kempen is vrijdagavond ook de gemeenteraad van Herentals geïnstalleerd. Die vond uitzonderlijk in het kasteel Le Paige plaats, aangezien er een pak meer volk verwacht werd.

Dat er meer volk verwacht werd, had veel te maken met de politieke hetze in Herentals. Oppositiepartijen sp.a, Groen, Open Vld-HNM en Herentals Anders hadden de verkiezingsuitslag aangevochten bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De partijen meenden dat meerderheidspartij N-VA ontoelaatbare financiering en campagnevoering zou gebruikt hebben. Die klacht werd echter ontvankelijk, maar ongegrond verklaard. De oppositiepartijen gingen in beroep tegen die beslissing bij de Raad van State. De uitspraak daarover wordt uiterlijk tegen einde maart verwacht.

De installatievergadering zelf verliep evenwel vlekkeloos. Alle 29 gemeenteraadsleden legden hun eed af. Enkel voormalig schepen Ingrid Ryken (CD&V) nam haar mandaat als raadslid niet op. Afscheidnemend burgemeester Jan Bertels (sp.a) gaf de fakkel als gemeenteraadsvoorzitter door aan Bart Michiels (CD&V). Ook het nieuwe schepencollege legde de eed af. Naast burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) waren dat Yoleen Van Camp (N-VA), Jan Michielsen (CD&V), Pascal Van Nueten (N-VA), Patrik De Cat (CD&V), Stefan Verraedt (N-VA) en Peter Bellens (CD&V). Die laatste wordt ook voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD).

In het BCSD zetelen ook Pieter Laureys (N-VA), Jasmine Tegenbos (N-VA), Annelies Asselberg (CD&V), Matthias Verhegge (CD&V), Annick De Grauwe (Vlaams Belang), Leen De Wijze (sp.a), Arnout Geens (sp.a) en Evelyn Breugelmans (Groen).