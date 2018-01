Laagvliegers krijgen groen licht 29 januari 2018

02u36 0

Op de Herentalsesteenweg in Poederlee staat een snelheidsbord dat aangeeft hoe snel bestuurders voorbij rijden en om hen er eventueel op te wijzen wanneer ze te snel rijden. Die snelheid wordt dat in het rood aangegeven. Maar helemaal correct is het nieuwe bord aan de Herentalsesteenweg nog niet ingesteld, want wie er voorbij komt gereden zou dat telkens doen aan 188 kilometer per uur. Die snelheid staat dan ook nog eens in het groen. Op het bord staat dan ook nog eens de vermelding 'matrix ok'. Wij vermoeden toch dat de matrix niet echt ok is. (VTT)