Kwart van jongeren aan skatepark betrapt met drugs Jef Van Nooten

04 april 2019

14u30 5 Herentals De lokale politie Neteland organiseerde woensdagnamiddag controleacties gericht tegen overlastjongeren. In het stadspark in Herentals bleek een kwart van de gecontroleerde jongeren drugs op zak te hebben.

De controleactie op overlastjongeren werd op verschillende plaatsen in de stad uitgevoerd. “De eerste controle vond plaats in het stadspark van Herentals waar een skatepark gevestigd is. Daar werden 15 jongeren gecontroleerd waarvan er vier cannabis op zak hadden. Zij kregen een proces-verbaal wegens het bezit van verdovende middelen. Twee van hen waren minderjarig”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van Peer.

Gassnuivers aanpakken

Ook aan de stationsomgeving, het buspaleis aan de Grote Markt en de schaatsbaan werden controles uitgevoerd, maar hier werden geen inbreuken vastgesteld. “De controle ging vervolgens verder in Vorselaar in de omgeving van het sportcentrum aan Oostakker. Daar werden een tiental jongeren gecontroleerd. Twee van hen waren gekend bij de politie”, aldus nog Van Peer. “De controles kwamen er na meldingen en vaststellingen van overlast door hangjongeren. De politie wil met de controles onder meer de problematiek van de gassnuivers aanpakken en opvolgen.”

Ook in de toekomst staan er nog controles gepland.