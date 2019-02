Kunstenfestival Montmartre zoekt logo Jef Tegenbos

15 februari 2019

Dit jaar is Montmartre, het kunstenfestival dat jaarlijks in september op het Begijnhof wordt georganiseerd, aan zijn tiende editie toe. De voorbije jaren werd er kunst in al zijn vormen, door tal van kunstenaars, voorgesteld. Dat zorgde telkens voor vele honderden bezoekers.

Naar aanleiding van dit jubileum wil de organisatie een logo ontwikkelen. Het doet daarvoor een beroep op de inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Het logo moet het authentieke en rustieke karakter van het Begijnhof weergeven.

Deelnemers kunnen hun inzending bezorgen aan de organisatie via jef.versmissen@hotmail.com. De winnaar, die bekend wordt gemaakt tijdens de Week van de Amateurkunsten, ontvangt voor een bedrag van 100 euro ‘kadocheques’ van Helemaal Herentals.