Kunst in oude brandweerkazerne 22 augustus 2018

02u42 0

In de oude brandweerkazerne in de Boerenkrijglaan van Herentals wordt op zaterdag 25 en zondag 26 augustus het kunstproject GZWGZ georganiseerd. Yentl Stragier, Vito Pacquée en Tom Van Sande brengen er hun eigen vormen van kunst. Op beide dagen zijn de deuren geopend vanaf 11 uur. Naast verschillende vormen van kunst is er ook een muziekprogramma, een foodtruck, terras en kinderanimatie voorzien. (TJH)