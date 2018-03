Kritiek op stadslogo: "Boompje moet terugkeren" 26 maart 2018

De Stadslijst van Herentals heeft aan de gemeente en aan burgemeester Jan Bertels een vernieuwd en verbeterd logo voor de stad overhandigd. "Wij zijn enorm fier op ons wapenschild, het haagbeuk-boompje. We vinden het dan ook al jaar en dag een teleurstelling dat het stadsbestuur ons haagbeuk-boompje in zijn officiële communicatie geschrapt heeft en in plaats daarvan promotie voert voor De Beukelaers concurrent Lotus. Daarenboven wordt de verkeerde roodtint gehanteerd, een soort vuil rood, we kunnen het niet anders beschrijven, in plaats van het volbloed Herentals rood", luidt het bij de Stadslijst. Zij willen dat het boompje terugkeert. Onder impuls van Ludo Torfs hebben ze een Heemkring in het leven geroepen. "Toevallig heeft een van onze leden destijds een digitaal model van de boom verbeterd", luidt het. "Deze tekening bevat meer details en is vloeiender. Bij deze willen wij dat model ter beschikking stellen aan zowel de Heemkringen als aan ons stadsbestuur." (MVBO)