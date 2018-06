Kosh zet project met verplichte laptops on hold 28 juni 2018

Onderwijsinstelling kOsh uit Herentals gaat het laptopproject 'on hold' zetten. De schooldirectie nam de beslissing na de commotie die er is ontstaan op het nieuws dat leerlingen voortaan een eigen laptop mee naar school moeten brengen.





Deze krant maakte begin deze week het nieuws bekend dat leerlingen van kOsh voortaan hun eigen laptop mee naar school moeten brengen. Volgens de plannen zou het project volgend jaar met 150 leerlingen van Campus Schepperstraat starten, maar is het de bedoeling om het laptopproject op termijn uit te breiden naar alle leerlingen van kOsh. Na protest worden die plannen voorlopig geschrapt. "Uit de reacties die in campus Scheppersstraat de afgelopen dagen naar boven zijn gekomen, wordt het duidelijk dat dit project op de campus nog niet rijp genoeg was om op te starten. Er leven nog een aantal vragen en opmerkingen bij ouders en leerkrachten", zegt coördinerend directeur Patrick Heremans van kOsh. "Daarom hebben we in onderling overleg beslist om het laptopproject van campus Scheppersstraat 'on hold' te plaatsen zodat alle betrokkenen rustig de tijd hebben om alle opmerkingen en vragen op te lijsten en te bekijken waar er bijsturingen nodig zijn. We zullen daarbij alle mogelijkheden bekijken zodat er in het begin van het nieuwe schooljaar een nieuw voorstel op tafel kan komen. We blijven echter wel overtuigd van de waarde en de zin van dit project, maar staan natuurlijk open voor alle verbetersuggesties." (JVN)