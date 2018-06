Koperdieven achter tralies 14 juni 2018

Herenthout





De twee koperdieven die vorige week een elektriciteitspanne hebben veroorzaakt in Herentals, Noorderwijk en Herenthout blijven in de cel. Het gaat om Roemenen van 35 en 46 jaar. De raadkamer in Turnhout heeft hun aanhouding bevestigd. Het duo wilde een koperdiefstal plegen in een elektriciteitscabine aan de voormalige Henrad-fabriek. Ze veroorzaakten een kortsluiting waardoor 1.500 gezinnen enkele uren zonder stroom kwamen te zitten. (JVN)