Koninklijke fanfare Zucht naar Kunst speelt Winterconcert Kristof Baelus

09 januari 2019

17u31 0 Herentals Zucht naar Kunst, de koninklijke fanfare uit Morkhoven speelt ook dit jaar weer hun Winterconcert, onder begeleiding van dirigent Philip Gorts en met presentatie van Erna Verlinden.

Het concert zal plaatsvinden op zaterdag 12 januari om 19.30 uur en op zondag 13 januari om 19 uur in ‘t zaaltje, Molenstraat in Morkhoven. Tickets kosten 7 euro aan de kassa. In voorverkoop kosten de tickets 5 euro, te verkrijgen bij de muzikanten en bestuursleden.