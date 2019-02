Koningspaar bezoekt Lakenhal in Herentals Kristof Baelus

12 februari 2019

17u52 0 Herentals De Lakenhal in Herentals krijgt op 26 februari hoog bezoek van de koning en de koningin. Tijdens een bezoek aan de provincie Antwerpen nemen ze een tussenstop op een belangrijke plaats uit het Herentalse verleden.

De Lakenhal werd in het begin van de vijftiende eeuw gebouwd door rijke wolwevers om er handel te drijven, nadien werk het bijna volledig vernield door een brand. Sinds de heropbouw is de Lakenhal voorzien van een beiaard in de belforttoren. Nu heeft de ruimte een socio-culturele functie en staat het op de UNESCO Werelderfgoedlijst.