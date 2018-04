Konijnenworp uit toren Lakenhal 06 april 2018

Op de Grote Markt van Herentals wordt zondag het jaarlijkse 'Spel van de Roetaert' georganiseerd. Het betreft een jaarlijks evenement voor kinderen tussen 3 en 11 jaar, die per leeftijdscategorie kunnen deelnemen. Uit de toren van de Lakenhal worden pluchen konijntjes en snoepjes gegooid. Voor elk kind is er een attentie. Wie het 'prijskonijn' in de wacht kan slepen, wint een fiets. Er kan ingeschreven worden vanaf 13.30 uur. Vanaf 14 uur is er kinderdisco. Het spel zelf begint om 15 uur. Zaterdag en zondag is er het jaarlijks weekend van 'Lenteshopping'. Op beide dagen is er diverse animatie, zoals een modeshow. Zondagnamiddag zijn de deelnemende winkels geopend van 13 uur tot 17.30 uur. (TJH)