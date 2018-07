Koeltogen Spar slaan tilt door extreme hitte CHARCUTERIE UIT VOORZORG WEGGEHAALD WOUTER DEMUYNCK

02u42 0 Herentals Bij supermarkt Spar was er de afgelopen dagen minder charcuterie dan normaal te vinden in de koeltogen. Dat heeft alles te maken met de extreme hitte. Aangezien heel wat koeltechnici met een overvolle agenda zitten, moest uitbaatster Els Van Ceulen haar toog nat sproeien met een tuinslang.

In supermarkt Spar aan de Lindenlaan wees de temperatuur bij de koeltoog donderdag opeens 8,2 graden aan. "Voor charcuterie is dat veel te hoog. Normaal moet dat rond de 3 of 4 zijn", vertelt uitbaatster Els Van Ceulen. "Ik belde een koeltechnieker, maar die had nog 50 andere aanvragen. We kregen het advies om de koeltogen nat te sproeien, want ze gaven allemaal alarm. Die koeltogen hebben een bepaalde barrière en als die overschreden wordt, krijg je dat alarm. Voor de motor van de koeltoog is er dan onvoldoende verluchting of koude lucht, wat ervoor zorgt dat die niet genoeg kracht heeft om te koelen. Gisteren (eergisteren, red.) zijn we dus een hele tijd in de weer geweest om ze nat te sproeien met een tuinslang en ook vandaag (gisteren, red.) doen we daarmee verder. Daar kruipt wel wat tijd in, maar de klant heeft er geen last van aangezien er buiten wordt gesproeid."





Slechts 1/3 charcuterie

Dat heeft ook enkele gevolgen voor het beeld in de winkel. Een flink deel van de charcuterie is uit voorzorg weggehaald uit de koeltogen. "De koeltoog heb ik gisterenavond (eergisterenavond, red.) helemaal leeg gelaten en vandaag (gisteren, red.) ligt slechts één derde - de aangesneden stukken - van de charcuterie uitgestald. De rest laten we in de grote koelcellen, waarvan de deuren zoveel mogelijk dicht blijven. Morgen wordt het wat minder warm, hopelijk lost het probleem dan zichzelf op." Van Ceulen heeft ook nog een tip voor de klanten om hun charcuterie zo koel mogelijk te houden. "Ik raad hen aan om een koelzak mee te nemen naar de winkel."





Te weinig koeltechnici

Dat de Spar in Herentals lang niet de enige is die met dit probleem kampt, blijkt uit de enorme vraag naar koeltechnici. "Van onze 120 koeltechnici is momenteel een 35-tal continu de baan op voor herstelinterventies, de jongste dagen tot wel 125 per dag", vertelt servicemanager Rob Engelen van Bumaco, specialist in koeltechnieken en airconditioning. "Waar het de voorbije weken 's nachts nog enigszins afkoelde, krijgen de koelkasten, -togen en vriescellen van zowel beenhouwer, supermarkt als industriële klant nu gewoonweg de kans niet meer om te 'recupereren'. Wat helpt is het onderdeel met een waternevel af te koelen. Een aantal klanten houdt momenteel dan ook de tuinslang in aanslag."