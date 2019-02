KLJ Noorderwijk viert twee dagen feest Kristof Baelus

21 februari 2019

20u18 0 Herentals KLJ Noorderwijk viert op twee en drie maart feest in hun dorp. Tijdens dit weekend kan je deelnemen aan tal van activiteiten.

Op zaterdag kan je ‘s avonds dansen tijdens de back to the 90's fuif in het KLJ-lokaal. Op zondag kan je in het parochiecentrum gaan genieten van een hapje. In het boerenrestaurant staan er tussen 11.20 uur en 18 uur onder andere mosselen, curryworst, stoofvlees en koude schotels op het menu. Jong en oud kan ook deelnemen aan een wandelzoektocht voor of na hun maaltijd.