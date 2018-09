Kleuters met huifkar naar kinderboerderij Lentehei 07 september 2018

02u24 0

25 kleuters tussen zestien en dertig maanden maanden van het kinderdagverblijf 'De Speelboom', in de Wolstraat in Herentals, hebben een ongelooflijke belevenis achter de rug. Toen ze 's morgens in het kinderdagverblijf aankwamen stond er een huifkar te wachten. Die bracht de kinderen en hun begeleiders naar de kinderboerderij Lentehei. Daar konden de kinderen kennismaken met verschillende dieren. Een belevenis die ze niet snel zullen vergeten.





(TJH)