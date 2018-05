Kleinkunstconcert Della Bossiers levert 5.037 euro op 19 mei 2018

02u26 0

Tijdens de opening van de tentoonstelling 'Kunst om niet vergeten' en de voorstelling van de wandeling 'Gedachten op de loop', twee evenementen die kaderen in project 'Herentals, dementievriendelijke gemeente', werd eveneens een cheque van 5.037 euro uitgereikt. Het bedrag is de opbrengst van het kleinkunstconcert 50 jaar Della Bossiers, dat eind vorig jaar in 't Schaliken van Herentals met veel succes werd georganiseerd. In de aanloop naar het concert bracht de kleinkunstzangeres een bezoek aan mensen met demensie, die tekening maakten.





(TJH)