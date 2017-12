Kleine kluis gekraakt 02u24 0

In de Koeterstraat trachtten indringers in te breken in twee woningen. In de eerste woning geraakte ze niet binnen, al was er wel schade aan een muur. In de andere woning slaagden ze er wel in binnen te geraken. De inbrekers namen een kleine kluis mee die in de buurt geopend en is teruggevonden. Het is nog niet bekend wat de buit bedraagt. (WDH)