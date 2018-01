Kleine brand naast woning 02u35 0

Vrijdagavond rond 21 uur ontstond er een kleine brand aan een woning in de Kruisstraat in Noorderwijk. De verwarmingsinstallatie aan een achterbouw van de woning vatte plots vuur. De brandweer was er gelukkig snel bij en kon daardoor voorkomen dat het vuur oversloeg op het huis. Toch hadden ze het even moeilijk met het vinden van de juiste woning. In Herentals werden onlangs verschillende huisnummers veranderd. Het oude en nieuwe huisnummer lagen hier toch een eindje uit elkaar. Het was voor de brandweer even zoeken, maar ze hebben gelukkig toch veel schade kunnen beperken. (TJW)