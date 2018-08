Klant verhindert dat minderjarige dieven wegvluchten 13 augustus 2018

02u26 0

In de Zandstraat in Herentals zijn zaterdagmiddag twee minderjarigen opgepakt nadat ze een winkeldiefstal probeerden te plegen. De twee jongeren probeerden enkele smartphones te stelen in de Proximus-winkel in de Zandstraat. Het personeel merkte de diefstal op. Toen de minderjarigen naar buiten probeerden te vluchten, hield een toevallige klant de buitendeur dicht. De werknemers konden de minderjarigen ondanks hevig verzet staande houden totdat de politie arriveerde. De dieven, twee minderjarige Roemenen, werden opgepakt. Ze werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. (JVN)