Klacht tegen N-VA Herentals ontvankelijk, maar ongegrond verklaard Kristof Baelus

08 januari 2019

16u29 0 Herentals Dinsdag kwam N-VA al naar buiten met de melding dat ze over de hele lijn gelijk gekregen hebben van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Er kon op dat moment op geen enkele manier een officieel document worden voorgelegd. Vandaag publiceerde de Raad voor Verkiezingsbetwistingen het arrest op hun website. De klacht werd ontvankelijk maar ongegrond verklaard.

“Bij de start van het onderzoek hebben wij gezegd dat we helemaal niets verkeerd hebben gedaan tijdens de campagne, zegt Arnout De Cuyper (N-VA). “Het zijn lasterlijke beschuldigingen. Ondanks de vrijspraak is de schade er wel degelijk. Na meer dan tien jaar in de politiek ben ik wel wat gewoon maar een aantal politieke tegenstanders hebben mij diep teleurgesteld.”

De raad heeft alle klachten zorgvuldig behandeld en onderzocht. Er werden getuigen gehoord onder wie Stijn Janssens van Full Vision Studio. Hij bevestigde dat de prijs voor de verkiezingsfilm van N-VA marktconform was.

De verzoekers betreuren deze beslissing, die volgens hun niet voldoet aan de vereisten die in een democratische rechtsstaat gesteld worden aan rechtscolleges. “De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft geweigerd een hele reeks door burgers verzamelde bewijsstukken te onderzoeken”, zegt Peter Verpoorten (Groen). De vier partijen zullen bekijken of ze in hoger beroep gaan bij de Raad van State. “De burgers uit Herentals hebben recht op een correct onderzoek en een degelijk bestuur van de stad met respect voor de regels, door iedereen”, aldus Verpoorten.