Kinderen vangen pluchen konijntjes tijdens traditionele Spel van Roetaert Jurgen Geyselings

07 april 2019

17u13 0 Herentals Op de Markt van Herentals hebben tientallen kinderen konijnenknuffels gevangen die vanuit de toren van De Lakenhal naar beneden werden gegooid. Dat deden ze tijdens het Spel van de Roetaert.

Dat traditionele spel dateert uit de zeventiende eeuw. Kinderen maakten toen jacht op een levend konijn. Het kind dat het konijn driemaal na elkaar te pakken kreeg, mocht mee aanzitten aan een maaltijd met de schepenen en andere prominenten. De maaltijd stond bekend als ‘de roetaert’ of de Sint-Remigiusmaaltijd.

Het is een leuke traditie die de stad Herentals elk jaar in ere houdt. De jacht gaat tegenwoordig dan wel niet naar een echt konijn, maar naar knuffels die vanuit de toren van de Lakenhal naar beneden vliegen. Onder een stralend lentezonnetje konden, verdeeld in vier leeftijdsgroepen, de kinderen jacht maken op de pluchen konijnen en snoepjes die vanuit de toren van de Lakenhal naar beneden vielen.