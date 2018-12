Kinderen van (W)Onderwijs steunen en bezoeken Twerk Jef Tegenbos

22 december 2018

De leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool (W)Onderwijs in Herentals, hebben tijdens de laatste week voor de kerstvakantie de handen uit de mouwen gestoken. Naar aanleiding van de ‘Warmste Week’ hebben ze zich, in het kader van de lessenthema ‘ver-zorgen’ ingezet voor Twerk. Twerk is een sociale werkplaats in de Collegestraat in Herentals voor mensen met autisme, waar onder meer pralines worden gemaakt. Samen met de leerlingen van de eerstegraad van KOSH in de Ieperstraat, werden cupcakes gemaakt en verkocht op de speelplaats.

De actie leverde de mooie som van 680 euro op. Een afvaardiging van de leerlingen mocht de cheque gaan overhandigen in de werkplaatsen van Twerk, waar ze kinderen eveneens de gelegenheid kregen om mee te helpen om pralines te vervaardigen.