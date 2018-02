Kinderen ravotten in nieuw speelbos 17 februari 2018

In het nieuwe Begijnhofpark in Herentals werd gisterennamiddag het magische speelbos geopend samen met een heleboel kinderen. "Wij zijn enorm blij dat we onder deze stralende zon dit bos mogen openen", vertellen schepenen Mien Van Olmen en Bieke Baeten. "De vleermuis staat hier centraal omdat deze beestjes hier bijzonder vaak voorbij vliegen 's nachts. In dit bos kunnen de kinderen werken aan hun evenwicht, rondlopen in de Heksenkring of op het Slangenpad."





Om in het Magische bos te komen moeten de kinderen de grote oversteek maken op houten paaltjes. Na de officiële opening holden de kinderen naar het bos om er te spelen met hun ouders en hun vriendjes. Ze kregen ook bezoek van de heks, gespeeld door Lea Witvrouwen, die een verhaaltje kwam vertellen aan de kinderen in de Heksenkring. De paden in het nieuwe park openen later dit voorjaar. (MVBO)